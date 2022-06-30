Уфа, 30 июня, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Законы, направленные на поддержку экономики Башкирии в условиях санкций, приняли депутаты государственного собрания региона на итоговом заседании весенней сессии. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба республиканского парламента.

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«Предусмотрено комплексное снижение нагрузки на бизнес. Меры поддержки касаются различных секторов экономики: потребительской кооперации, торговых комплексов, IT-компаний, территорий опережающего социально-экономического развития и предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Так, предлагается уменьшить налог на имущество для торговых комплексов, не повышающих арендную плату.

Отмечается, что развитию территорий опережающего социально-экономического должно способствовать уменьшение ставок налога для резидентов, которые применяют упрощенную систему налогообложения. Помимо этого, уменьшаются налоги для потребительских обществ и для предпринимателей, которые используют патентную систему налогообложения.

«Совокупность мер обеспечит предпринимателям благоприятный налоговый режим, создаст предпосылки для увеличения товарооборота и появления в регионе высокотехнологичных компаний», — заявил Толкачев, отметив, что эту работу необходимо продолжить.

Он отметил, что обстановка в мире очень быстро меняется.

«Приходится оперативно приспосабливаться к ней. В случае необходимости парламент республики готов оперативно рассмотреть и внести изменения в законодательство», — подчеркнул он.