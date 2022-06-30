Санкт-Петербург, 30 июня, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Сейчас ставится вопрос о коренной реформе ООН, подрывающей саму суть этой организации. Об этом сегодня, 30 июня, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

По его мнению, сейчас эти призывы звучат наиболее громко, и в значительной мере сегодня их скрепила антироссийская направленность.

«Во-первых, различные суррогаты ООН только ухудшат ситуацию. Всякие глобальные саммиты за демократию — путь не к объединению, а к разобщению человечества. Россия туда не пойдет, а значит, линия разделения будет расширяться.

Во-вторых, не согласованный всем международным сообществом взлом устава ООН в принципе недопустим», — подчеркнул Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, Россию даже теоретически нельзя исключить из состава Совета Безопасности ООН, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

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