София, , 13:26 — REGNUM Департамент по чрезвычайным ситуациям при МВД Болгарии объявил об отправке в Грецию элитных подразделений болгарских огнеборцев для тушения лесных пожаров на греческой территории. Об этом 30 июня сообщает софийский информационный портал News. bg.

Лесной пожар © bertknot

Согласно официальной информации, соответствующая решение было принято официальной Софией по требованию Европейской комиссии, создающей в Греции соответствующий специальный мобильный штаб. При этом указанный штаб будет работать на перспективу: масштабных лесных пожаров в сопредельном с Болгарией государстве не зафиксировано.

Инициатива руководства болгарского МВД вызвала недовольство огнеборцев в самой Болгарии. Согласно европейскому законодательству, подобные операции не считаются специальными и не подлежат дополнительному финансированию.