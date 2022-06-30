София, 30 июня, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Департамент по чрезвычайным ситуациям при МВД Болгарии объявил об отправке в Грецию элитных подразделений болгарских огнеборцев для тушения лесных пожаров на греческой территории. Об этом 30 июня сообщает софийский информационный портал News. bg.

bertknot Лесной пожар

Согласно официальной информации, соответствующая решение было принято официальной Софией по требованию Европейской комиссии, создающей в Греции соответствующий специальный мобильный штаб. При этом указанный штаб будет работать на перспективу: масштабных лесных пожаров в сопредельном с Болгарией государстве не зафиксировано.

Инициатива руководства болгарского МВД вызвала недовольство огнеборцев в самой Болгарии. Согласно европейскому законодательству, подобные операции не считаются специальными и не подлежат дополнительному финансированию.