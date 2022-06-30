Москва, 30 июня, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Россия провела обмен военнопленными с Украиной по прямому указанию Верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина. Об этом 30 июня заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

«Вчера, 29 июня, состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих. Он был организован и проведён по прямому указанию Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации», — сказал Конашенков.

Он добавил, что такое решение было принято, поскольку «жизни, здоровье, освобождение российских военнослужащих и бойцов ДНР и ЛНР являются самой главной задачей.

Конашенков подчеркнул, что почти все освобожденные российские военнослужащие — раненые или тяжелораненые, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Также он напомнил, что общее число захваченных или сдавшихся в плен украинских военнослужащих составляет более 6 тыс. человек.