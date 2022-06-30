Москва, , 13:25 — REGNUM Госдума проинформирует другие парламенты мира об итогах работы парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Важно, чтобы информация об итогах работы была доведена до всех граждан не только нашей страны, но и мирового сообщества», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В этой связи он попросил парламентские «группы дружбы» подключиться.

«Учитывая, что мы взаимодействуем со всеми парламентами, было бы правильно через вот эти коммуникации, наших коллег из других стран проинформировать о промежуточных итогах работы комиссии», — отметил спикер Госдумы.

Со своей стороны, сопредседатель комиссии вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») сообщила, что дружественные страны проявляют огромный интерес к результатам работы.

«Потому что сегодня есть общее понимание того, что это угроза не только для России. И мы можем объединить наши усилия, и Россия в этой части может быть как всегда тем, вокруг кого объединяется мир, защищая свои интересы», — заявила она.

Комиссия продолжит расследование осенью будет готова представить досье и итоговый доклад, сказала вице-спикер Госдумы.

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