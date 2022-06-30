Москва, 30 июня, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Госдума проинформирует другие парламенты мира об итогах работы парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Важно, чтобы информация об итогах работы была доведена до всех граждан не только нашей страны, но и мирового сообщества», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В этой связи он попросил парламентские «группы дружбы» подключиться.

«Учитывая, что мы взаимодействуем со всеми парламентами, было бы правильно через вот эти коммуникации, наших коллег из других стран проинформировать о промежуточных итогах работы комиссии», — отметил спикер Госдумы.

Со своей стороны, сопредседатель комиссии вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») сообщила, что дружественные страны проявляют огромный интерес к результатам работы.

«Потому что сегодня есть общее понимание того, что это угроза не только для России. И мы можем объединить наши усилия, и Россия в этой части может быть как всегда тем, вокруг кого объединяется мир, защищая свои интересы», — заявила она.

Комиссия продолжит расследование осенью будет готова представить досье и итоговый доклад, сказала вице-спикер Госдумы.

Читайте также:Косачёв: США и Украина не соблюдали конвенцию о запрете биооружия