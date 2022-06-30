Курган, , 13:24 — REGNUM В Курганской области за сутки на 30 июня с коронавирусной инфекцией госпитализировали семерых человек, выписан по выздоровлению 51 человек. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за сутки выявлено 15 заражённых коронавирусом курганцев. Это на одного человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 30 июня выявлен 105 121 случай заражения коронавирусом, выздоровели 103 352 человека, скончались 1441 пациент (ни одного человека за сутки).

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