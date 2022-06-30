Курган, 30 июня 2022, 13:24 — REGNUM В Курганской области за сутки на 30 июня с коронавирусной инфекцией госпитализировали семерых человек, выписан по выздоровлению 51 человек. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».
Всего за сутки выявлено 15 заражённых коронавирусом курганцев. Это на одного человека меньше, чем днём ранее.
Всего с начала пандемии в Курганской области на 30 июня выявлен 105 121 случай заражения коронавирусом, выздоровели 103 352 человека, скончались 1441 пациент (ни одного человека за сутки).
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