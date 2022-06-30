Курган, 30 июня, 2022, 13:24 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 30 июня с коронавирусной инфекцией госпитализировали семерых человек, выписан по выздоровлению 51 человек. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего за сутки выявлено 15 заражённых коронавирусом курганцев. Это на одного человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 30 июня выявлен 105 121 случай заражения коронавирусом, выздоровели 103 352 человека, скончался 1441 пациент (ни одного человека за сутки).