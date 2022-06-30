Санкт-Петербург, 30 июня, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Правовые и экономические механизмы, заложенные в Уставе ООН, позволили избежать Третьей мировой войны. Об этом 30 июня заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Невозможно не согласиться, что во многом благодаря международным правовым и политическим механизмам, заложенным в Уставе (ООН — прим. ред.), удалось не скатиться в пучину Третьей мировой войны», — отметил политик.

Медведев добавил, что эти механизмы также помогли разрешить многие острые вопросы послевоенного мироустройства, а также создать цивилизованные правила международного сотрудничества.

«Никакие другие международные организации, а тем более военный альянс, не могут поколебать монополию уставных органов Организации Объединённых наций на выражение воли мирового сообщества», — заключил Дмитрий Медведев.

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Ранее на форуме он заявил о том, что любые попытки «реформировать» ООН или создать вместо ООН объединения-суррогаты, только подрывают международную безопасность.