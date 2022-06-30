Багдад, , 13:27 — REGNUM Метеорологические службы Ирака опубликовали прогноз погоды в стране на ближайшие несколько дней. Об этом 30 июня сообщает Al-Sumariya со ссылкой на данные метеорологов.

Пыльная буря Https://twitter.com/IraqLiveUpdate

По их данным, в ближайшие дни на Ирак могут обрушиться новые пыльные бури. По предварительным данным, ухудшение погоды начнётся в пятницу, 1 июля, и продолжится в последующие дни. Пыльные бури ожидаются в южных провинциях страны, большую часть территории которых составляют пустыни.

Ранее из-за пыльных бурь на несколько дней остановилась работа всех аэропортов Ирака, экономика страны оказалась практически парализованной, а в больницы страны поступили тысячи пациентов с обострением лёгочных инфекций.