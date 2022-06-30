Ижевск, 30 июня, 2022, 13:22 — ИА Регнум. С 1 по 3 июля в Воткинском районе Удмуртии на территории туристического комплекса «Камские дали» пройдут соревнования по тракторному биатлону. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

пресс-служба правительства Удмуртии Тракторный биатлон - 2019

Во время мероприятия организованы интерактивные, развлекательные, спортивные площадки, пройдет выставка сельскохозяйственной техники, будет представлена новейшая тракторная техника ОАО «Минский тракторный завод» (Белоруссия), выставка продукции фермерских хозяйств республики, будут работать зоны питания и отдыха, торговые ряда.

Также состоится дегустация блюд национальной кухни, тест-драйв с инструкторами, розыгрыш призов.

Заявки на участие подали представители Татарии, Башкирии, Кировской, Ростовской, Саратовской и Самарской областей, Краснодарского и Пермского края, а также Белоруссии.

ИА REGNUM напоминает, тракторный биатлон включен в «Национальный календарь событий — 2022 EventsInRussia.com». Открытые игры входят в ТОП-200 лучших событийных мероприятий России, признаны лучшей федеральной практикой развития территорий, стали победителем премии RussianEvent Awards-2019.