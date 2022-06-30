Сеул, , 13:24 — REGNUM В первом квартале квартале 2022 года Банк Южной Кореи продал $8,31 млрд для стабилизации валютного рынка. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ЦБ.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

Известно, что финансовые власти пошли на такой шаг из-за того, что южнокорейская вона ослабла по отношению к доллару на фоне опасений по поводу глобальной инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики США.

Известно, что в текущем году вона ослабла на 8,4% по отношению к доллару.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня курс южнокорейской воны по отношению к доллару достиг 13-летнего минимума.

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