Санкт-Петербург, , 13:21 — REGNUM В многополярном мире XXI века не должно быть места неравноправию, заявил 30 июня президент России Владимир Путин в обращении к участникам X Петербургского международного юридического форума.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В многополярном мире XXI века не должно быть места неравноправию, дискриминации государств и народов. Поэтому наша страна выступает за реализацию на практике основополагающего международно-правового принципа суверенного равенства государств и права каждого на собственную модель развития», — заявил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что проповедующие свою исключительность страны переступают через право, перечёркивают такие понятия, как неприкосновенность собственности и свобода слова.

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