Санкт-Петербург, 30 июня 2022, 13:21 — REGNUM В многополярном мире XXI века не должно быть места неравноправию, заявил 30 июня президент России Владимир Путин в обращении к участникам X Петербургского международного юридического форума.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что проповедующие свою исключительность страны переступают через право, перечёркивают такие понятия, как неприкосновенность собственности и свобода слова.
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