Москва, , 13:21 — REGNUM Армия Украины планировала ударить с запада в тыл Вооруженным силам России во время освобождения города Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 30 июня заявил командир полка ППСП СН имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чечне Замид Чалаев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этих планах рассказали украинские военнослужащие, которых удалось взять в плен на подступах к Лисичанску. Чтобы избежать этого сценария российским войскам приходится действовать более осторожно и без спешки.

«Там находятся три бригады. У нас есть пленные, они говорят, что якобы им сказали, что они выходят, 5 тыс. остаётся там, а 10 тыс. выходят из города, и они должны были с тыла нас накрыть. Война выигрывается не мощью, а умом. Сейчас в данном случае у них планы могут быть, но мы тоже не дураки, мы готовы принять любой их ход. Мы готовы на всё», — сказал Чалаев.

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