Тула, 30 июня, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Тело полуторагодовалого ребёнка обнаружено в одной из квартир в городе Белеве Тульской области 30 июня, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Как предварительно установлено, в квартире, в которой находился ребёнок, произошёл пожар.

По факту смерти ребёнка, с целью установления объективной картины произошедшего, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Следователем назначены судебные экспертизы. Также в рамках следствия будет дана оценка условиям воспитания ребенка и работе органов по профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних.