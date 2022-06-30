Париж, , 13:20 — REGNUM Возрождение эпидемии COVID-19 во Франции начинает ощущаться во французских больницах, сообщает Le Figaro.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Во Франции 29 июня было госпитализировано 15 690 пациентов против 15 496 днем ​​ранее, в том числе 1118 человек поступили в больницы за последние сутки. Среди них 914 человек были госпитализированы в отделения интенсивной терапии.

За последние сутки в стране выявили 124 724 случая заражения коронавирусом.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн проведет в режиме видеоконференции встречу с председателями национальной ассамблеи, сената и парламентских групп, посвященную коронавирусу. На ней должен быть рассмотрен, в частности, законопроект, направленный на поддержание «системы мониторинга и безопасности здоровья» до марта 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь правительства Франции Оливия Грегуар подтвердила, что «чрезвычайная продовольственная помощь» в размере 100 евро на семью и 50 евро на ребенка будет вынесена на голосование парламентариев в рамках законопроекта о покупательной способности.

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