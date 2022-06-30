Лос-Анджелес, США, , 13:18 — REGNUM Американский актёр Рэйн Уилсон подписал контракт с продюсерской компанией Sugar23 Майкла Шугара. Об этом 30 июня пишет Deadline.

Рэйн Уилсон в роли Дуайта Цитата из т/с «Офис». 2005-2013

Как отмечает издание, актёр присоединился к другим звёздам, которые сотрудничают с Sugar23 — среди них Киану Ривз, Стивен Содерберг, Кэри Фукунага, Дайан Лэйн, Лесли Хэдланд, Рэйчел Блум и другие деятели кино. Условия сделки Уилсона с компанией не раскрываются.

ИА REGNUM напоминает, что Рэйн Уилсон известен благодаря ситкому «Офис». Он сыграл Дуайта Шрута — за исполнение этой роли он трижды выдвигался на премию «Эмми».

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