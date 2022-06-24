Балаково, Саратовская область, 24 июня, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В концерне «Росэнергоатом» подведены итоги главного ежегодного конкурса электроэнергетического дивизиона Росатома «Лучшая АЭС России». По итогам работы в 2021 году лучшей АЭС страны признана Балаковская АЭС (Саратовская область). Также в список лидеров, набравших по итогам оценки максимальное количество баллов, вошли Кольская АЭС, которая заняла второе место, и Ленинградская АЭС — третье место.

Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС Балаковская АЭС

Как сообщает управление информации и общественных связей концерна, победители конкурса определялись на основе ряда основных и дополнительных показателей, касающихся таких сфер деятельности, как безопасность, эффективность работы и техническое обслуживание, состояние физической защиты, охрана труда и окружающей среды и др.

Ежегодно Балаковская АЭС вырабатывает порядка 30 миллиардов кВт·ч электроэнергии. Она поступает потребителям Поволжья, Центральной России, Урала и Сибири. Доля атомной станции в общей генерации электроэнергии, которая вырабатывается в Саратовской области, составляет более 75%. За 36 лет работы на Балаковской АЭС не зарегистрировано ни одного случая аварийного выброса в атмосферу и сброса в водные объекты загрязняющих веществ. Экологичность атомной станции подтверждается проверками российских и международных экспертов, а также данными независимого мониторинга, который проводит федеральное государственное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений».

Конкурс «Лучшая АЭС России» проводится для выявления и распространения положительного опыта атомных станций-призеров. Балаковская атомная станция удостаивается звания лучшей в 19-й раз.