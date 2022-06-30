Прохоровский район, Белгородская область, , 13:21 — REGNUM Масштабные торжества в честь 79-й годовщины Прохоровского танкового сражения пройдут 12 июля в Белгородской области. На третьем ратном поле России запланировано выступление народного артиста РСФСР Льва Лещенко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 июня в пресс-службе правительства региона.

Прохоровское поле Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Полноценная праздничная программа проходит после двухлетнего перерыва, связанного с COVID-19. Гостей ждёт насыщенная программа — возложение цветов, оружейные залпы, выступление детского духового оркестра им. В. Старкова Белгородского государственного центра народного творчества. Будет организована работа интерактивных площадок, трансляции документальных и художественных фильмов, посещение музеев «Третье ратное поле России», бронетанковой техники и «Битва за оружие Великой Победы». Для зрителей выступят Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ под управлением заслуженного артиста РФ, полковника Сергея Дурыгина и народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля власти организуют бесплатный общественный транспорт в Прохоровку.

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