Тбилиси, 30 июня, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Проведение «демократических» реформ в Грузии для выполнения условий получения статуса кандидата на вхождение в Евросоюз также приблизит республику и к НАТО. Об этом 30 июня заявила журналистам посол США в Тбилиси Келли Дегнан.

Кукрыниксы. Разоружение по НАТО. 1979

«Работа, которая будет проделана для продвижения статуса кандидата в члены ЕС, пойдет на пользу и процессу членства Грузии в НАТО, потому что это те же самые политические и демократические реформы», — сказала Деган.

Она отметила, что Альянс является не только военным, но и политическим объединением. Поэтому для вступления в НАТО важен и политический курс страны, а не только соответствие военным стандартам.

Напомним, 23 июня Евросовет решил пока не предоставлять статус кандидата в ЕС Грузии. Еврокомиссия опубликовала список из 12 условий, которые должны быть выполнены в стране для получения статуса. Одним из них является требование обеспечить независимость судебной системы. Также среди условий либерализация законодательства, примирение властей с оппозицией и «деолигархизация».