Екатеринбург, , 13:24 — REGNUM В Екатеринбурге 29 июня прошли массовые задержания мигрантов. Правоохранители проверили около 100 человек, сообщили журналистам в пресс-службе городского УМВД.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Рейд провели в Железнодорожном и Орджоникидзевском районах Екатеринбурга. В первую очередь стражи порядка проверяли рынки, киоски и кафе. В ходе рейда задержаны около 20 мигрантов. На них составили административные протоколы за нарушение миграционного законодательства.

Также силовики проверили юридические лица, использовавшие труд нелегальных мигрантов. В отношении них будут приняты меры реагирования.