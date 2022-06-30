Москва, , 13:15 — REGNUM Своё приветствие участникам съезда в честь 10-летия создания Российского военно-исторического общества (РВИО) направил президент России Владимир Путин. Соответствующая телеграмма 30 июня обнародована на сайте Кремля.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Продолжая высокую миссию Императорского Русского военно-исторического общества, РВИО объединяет своими благородными, востребованными задачами учёных, представителей поисковых отрядов и военно-исторических клубов, силовых структур и деловых кругов, тех, кто искренне любит Родину, гордится победами и свершениями предков, кто готов посвятить себя сбережению ратной летописи Отечества», — отметил в своём приветствии российский лидер.

Также он указал, что такая ответственная патриотическая позиция членов РВИО особенно ярко проявляется в ходе проведения в данный момент специальной военной операции Вооружённых сил РФ по денацификации Украины.

Кроме того, Путин назвал важным то, что члены Общества активно занимаются научно-исследовательской деятельностью, а также воплощают в жизнь содержательные просветительские, издательские, выставочные проекты, которые посвящены знаменательным датам и ключевым событиям отечественной истории.

«И конечно, особо отмечу ваш поистине выдающийся вклад в воспитание молодёжи на основе ценностей патриотизма, гражданственности, приверженности незыблемым духовно-нравственным идеалам», — добавляется в сообщении.

При этом президенты РФ выразил уверенность в том, что съезд РВИО пройдёт в конструктивной, творческой атмосфере, а также даст старт новым, интересным идеям и инициативам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что саму суть глобальной правовой системы ставят под сомнение вводимые Западом санкции, игнорирование им суверенитета и разрушение договоров по стратегической стабильности.