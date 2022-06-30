Ставрополь, 30 июня 2022, 13:15 — REGNUM Власти Ставропольского края усилили меры поддержки участников специальной военной операции на Украине и семей погибших. Уже выплачено 450 млн рублей. Эта материальная помощь края оказывается помимо федеральных мер поддержки, сообщил 29 июня губернатор края Владимир Владимиров в ходе очередной прямой линии.
Он также отметил, что раненым военнослужащим будет оказана дополнительная помощь в реабилитации в санаториях на курортах Ставрополья. Кроме того, получат выплаты награжденные участники спецоперации на Украине и в Донбассе.
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