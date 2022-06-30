Ставрополь, 30 июня, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Власти Ставропольского края усилили меры поддержки участников специальной военной операции на Украине и семей погибших. Уже выплачено 450 млн рублей. Эта материальная помощь края оказывается помимо федеральных мер поддержки, сообщил 29 июня губернатор края Владимир Владимиров в ходе очередной прямой линии.

ИА REGNUM Спецоперация в Донбассе

«Мы приняли краевой закон, сегодня уже около 450 млн рублей выплатили людям, которые имели боевые ранения, и, к сожалению, у нас есть ставропольчане, которые погибли в ходе специальной военной операции, защищая нас всех с вами», — заявил глава региона.

Он также отметил, что раненым военнослужащим будет оказана дополнительная помощь в реабилитации в санаториях на курортах Ставрополья. Кроме того, получат выплаты награжденные участники спецоперации на Украине и в Донбассе.