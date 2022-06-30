Оренбург, , 13:15 — REGNUM В Оренбургской области раньше запланированного срока завершили капремонт моста реку Салмыш на трассе федерального значения Р-240 Уфа — Оренбург, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Ремонт дороги Russianhighways.ru

Объект был включен регионом в трёхлетнюю программу капитального ремонта искусственных сооружений в рамках реализации проекта дорожной деятельности субъектов России на 2022–2024 годы. Ремонт завершили на пять месяцев раньше срока. В период закрытия моста проезд транзитного транспорта организовывали по временной объездной дороге.

«Дорога на Уфу — одна из самых востребованных и загруженных межрегиональных магистралей. Особенно этим летом, когда многие оренбуржцы используют для авиаперелётов главный аэропорт Башкортостана», — сказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Протяженность моста составляет 142 метра. Проезжая часть состоит из двух полос движения шириной по 3,75 метра каждая и двух полос безопасности по 2 метра.