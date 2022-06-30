Москва, 30 июня, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Нефть марки Brent подешевела 29 июня после четырех дней роста, завершив торги ниже $112,50 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Erik Mclean Баррель нефти

«Сегодня, 30 июня, нефть марки Brent вернула бычий уклон, который пока не получает развития и ограничивается уровнем $113. С начала дня фьючерсы дорожают на 0,30%.

На краткосрочном горизонте силы быков и медведей практически равны — запасы продолжают сокращаться, сигнализируя о сильном спросе, тогда как ужесточение политики Центробанков продолжает разжигать волнения по поводу возможной рецессии.

Угроза для потребления на этом фоне сохраняется, но во многом нивелируется ограниченными мощностями производителей.

29 июня мировые рынки получили очередное подтверждение того, что Федрезерв твердо намерен продолжать борьбу с инфляцией. Об этом заявил Джером Пауэлл в рамках форума в Португалии. В свою очередь это укрепило доллар и отчасти послужило причиной пробуксовки нефтяного ралли.

Тем временем долгожданная официальная статистика от минэнерго США показала, что недельные запасы сырой нефти в стране сократились на 3,1 млн баррелей, причем несмотря на выпуск из стратегических резервов почти 14 млн баррелей.

Падение запасов обусловлено прежде всего высоким уровнем загрузки НПЗ и существенным снижением импорта.

На данный момент фьючерсы могут пойти выше, в направлении $116-118 за баррель, но также не исключены приступы новых распродаж, способные временно вернуть Brent под отметку $110», — считает эксперт.

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