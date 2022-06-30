Екатеринбург, , 13:23 — REGNUM В Екатеринбурге уроженку ближнего зарубежья отдали под суд за обман пенсионеров. Мошенничество осуществлялось под видом доставки продуктов, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Кража денег 40.мвд.рф

В период с марта по апрель 2022 года женщина приходила к пенсионерам и сообщала тем, что родственники потерпевших заказали для них продукты, которые нужно оплатить. Женщина брала у пенсионеров деньги, при этом покупать продукты она не собиралась. Кроме того, уроженка ближнего зарубежья похищала из квартир пожилых людей их сбережения. Таким образом она украла у шести человек более 862 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Его рассмотрит Орждоникидзевский районный суд Екатеринбурга.