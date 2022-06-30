На Урале иностранку будут судить за обман пенсионеров
Екатеринбург, 30 июня, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Екатеринбурге уроженку ближнего зарубежья отдали под суд за обман пенсионеров. Мошенничество осуществлялось под видом доставки продуктов, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
40.мвд.рф
Кража денег
В период с марта по апрель 2022 года женщина приходила к пенсионерам и сообщала тем, что родственники потерпевших заказали для них продукты, которые нужно оплатить. Женщина брала у пенсионеров деньги, при этом покупать продукты она не собиралась. Кроме того, уроженка ближнего зарубежья похищала из квартир пожилых людей их сбережения. Таким образом она украла у шести человек более 862 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. Его рассмотрит Орждоникидзевский районный суд Екатеринбурга.