Санкт-Петербург, 30 июня 2022, 13:20 — REGNUM Различные суррогатные межгосударственные объединения, продвигаемые вместо Организации Объединённых наций (ООН), осложнят политическую ситуацию в мире. Об этом 30 июня заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
Kremlin.ru

Медведев также отверг попытку отринуть международное право в угоду неким «правилам», навязываемым странами Запада.

«Различные суррогаты Организации Объединённых наций только ухудшат ситуацию. Всякие глобальные «саммиты демократий», сообщества «демократических государств», порядки, основанные «на правилах», — это путь не к объединению, а к разобщению человечества», — заявил Дмитрий Медведев.

Политик отметил, что Россия, как и ряд других крупных стран, в эти новые «объединения» не пойдёт. Это означает, что линия разделения в мировом сообществе будет расширяться.

Напомним, что Дмитрий Медведев также заявил, что попытка реформирования ООН подрывает суть этой организации, её авторитет и работу по противодействий мировым угрозам.

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