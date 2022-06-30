Санкт-Петербург, 30 июня, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Различные суррогатные межгосударственные объединения, продвигаемые вместо Организации Объединённых наций (ООН), осложнят политическую ситуацию в мире. Об этом 30 июня заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

Медведев также отверг попытку отринуть международное право в угоду неким «правилам», навязываемым странами Запада.

«Различные суррогаты Организации Объединённых наций только ухудшат ситуацию. Всякие глобальные «саммиты демократий», сообщества «демократических государств», порядки, основанные «на правилах», — это путь не к объединению, а к разобщению человечества», — заявил Дмитрий Медведев.

Политик отметил, что Россия, как и ряд других крупных стран, в эти новые «объединения» не пойдёт. Это означает, что линия разделения в мировом сообществе будет расширяться.

Напомним, что Дмитрий Медведев также заявил, что попытка реформирования ООН подрывает суть этой организации, её авторитет и работу по противодействий мировым угрозам.