Чебоксары, 30 июня, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Чебоксарах завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы налоговой службы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии и следственном управлении СКР по республике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

Перед судом предстанет экс-заместителя начальника одного из отделов ИФНС России по городу Чебоксары. Правоохранители считают, что во время проверки коммерческой организации с целью уменьшения размера платежей она умышленно занизила налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. По версии следствия, она изготовила в пользу организации акт проверки и проект решения о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение.

«Обвиняемая умышленно занизила сумму налогов, штрафов и пеней подлежащих уплате с более чем 9 млн рублей до 3,7 млн рублей. Преступные действия позволили директору организации уклониться от уплаты налогов и избежать привлечения к уголовной ответственности», — считают в следственном управлении СКР.

Правоохранители полагают, что в обмен директор коммерческой организации помог в поиске и подборе квартиры для приобретения за её средства, а также в трудоустройстве её знакомой.

Проверка проводилась надзорным ведомством совместно с УФСБ по Чувашии.

Обвиняемая уволена со службы. Ей инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Разбирательства будут проходить в Ленинском районном суде Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года в Чебоксарах завершён суд в отношении директора республиканского Центра образования и комплексного сопровождения детей. Решением суда дело прекращено.

Подробнее: Суд прекратил дело в отношении директора центра образования в Чувашии