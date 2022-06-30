30 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что улицы Кривого Рога (родной город Владимира Зеленского), чьи названия связаны с Российской Федерацией и русской культурой, могут переименовать в честь президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Оксана Переможенко, , 13:26 — REGNUM Улицы Кривого Рога (родной город Владимира Зеленского), чьи названия связаны с Российской Федерацией и русской культурой, могут переименовать в честь президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом 29 июня в своем телеграм-канале сообщил заместитель мэра города Сергей Милютин.

Кривой Рог Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В Кривом Роге планируют переименовать улицы с российскими топонимами. Появятся в том числе улицы Байдена, Бориса Джонсона, [конгрессмена] Виктории Спартц и «Джавелинов» (противотанковый комплекс — О. П.)», — отметил он.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения сочли переименование улиц неким безумием. Но были и те, кто указал на желание украинских властей выслужиться перед Западом, переименовав улицы в честь Байдена и Джонсона.

«Пройдусь по Джавелиновой, сверну на Байрактарову,

И на проспекте Джонсона я отдохну в тени,

Бандеры и Шухевича, Зеленского и Байдена

Ах, почему на кладбище ведут меня они?» — иронизирует Ilya H.

«Это же всё отмывание денег. Это же не просто табличку поменять! Это кипы документов, печатей, паспортов!» — отметила Александра.

«Байден обокрал Украину. Пушкин — нет. Конечно, улица грабителя Байдена должна быть, чтобы бандеровцы молились на того, кто их пустил по миру и погнал на убой», — с сарказмом добавил «Стопервый».

«Пройдусь по Байдена, сверну на Джонсона и на Маккейна я постою в тени», — смеется Сильва.

«Байденовский тупик», — шутит «Последний русский».

«А город в Зеленский не хотят переименовать?» — поинтересовалась Marina N.

«Мозги отсутствуют напрочь! У них страны скоро не будет, а они всё с памятниками сражаются и улицы переименовывают!..» — возмутился A. D.

Время Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Интуитивно, следующий шаг, — Киев будет «Макрон-Сити», — смеется Александр П.

«Незалежность (независимость — О. П.) так и должна выглядеть, ага», — смеется Анна К.

«Неосвобожденная еще часть Украины заслуживает временное название «95 квартал». Временно», — пошутил Nick.

«Ну вот зачем лишние телодвижения, зачем? Потом всё равно опять снимать, менять. Ну потерпите уже, чего выделываетесь-то?» — отреагировала Елена.

«Уровень лизания задницы своему американскому хозяину просто зашкаливает. Холопы уже соревнования устроили, кто тщательнее и глубже вылижет…» — не выдержал Игорь К.

«Своих нет ни героев, ни достижений… Проспекта святого Зеленского не хватает», — с сарказмом добавила Диана Ш.

«Точно, страна-психушка», — возмутилась Лилия.

«Это они нам отомстили в ответ на Площадь ДНР»…» — смеется один из участников обсуждения.

«Это вселенско-зеленское зло уже испортило историю города Кривой Рог, теперь припечатать окончательно решил», — написала Luidmila B.

«Скоро придется возвращать советские названия, не тратьте таблички», — написал S. K.

«Когда своих героев и выдающихся людей нет, приходится собирать дебилов по миру. Хотя у украинцев и своих хоть отбавляй», — отреагировала Elena.

«А в психушке опять у санитаров отгулы и больные буянят!» — с юмором подытожил Д. Е.