Уфа, , 13:17 — REGNUM В Башкирии приняли закон о полном запрете продажи алкоголя в селе Якутово Куюргазинского района. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Без алкоголя

«Законопроект внесен в парламент республики Советом Куюргазинского района. Инициатива исходит от самих жителей села Якутово. Они приняли такое решение на общем сходе граждан, поскольку считают, что эта мера сократит объем потребления алкоголя в селе и тем самым поможет им снизить уровень смертности, увеличить продолжительность жизни и улучшить демографическую ситуацию», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Он отметил, что такой закон депутаты республиканского парламента принимают впервые.

«Введение сухого закона на отдельно взятой территории — это, скорее, эксперимент, на который мы идем, чтобы понять эффективность и целесообразность подобной меры», — сообщил он.

Толкачев отметил, что данной вопрос является довольно спорным.

«У меня самого есть некоторые сомнения на этот счет. Мы помним, что сухой закон времен перестройки обернулся распространением суррогата и массовыми отравлениями, в том числе с летальным исходом. Но тогда людей никто не спрашивал — запрет был тотальным и жестким. В данном случае всё иначе», — заявил он, подчеркнув, что жители сами захотели ввести ограничения на своей территории.

Он отметил, что депутаты будут смотреть, что из этого выйдет, подчеркнув, что очень важно, чтобы запрет на продажу алкоголя не был единственным способом приобщения жителей к здоровому образу жизни.

«Зачастую люди употребляют спиртное, потому что так традиционно сложилось либо им нечем заполнить досуг. Тут нужна здоровая альтернатива: доступный спорт, культурные, просветительские мероприятия, сельские праздники, интересные события с активным вовлечением людей. При таком комплексном подходе эксперимент может показать очень хороший результат», — считает спикер парламента.