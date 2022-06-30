Подгорица, , 13:11 — REGNUM К концу апреля 2022 года банки Черногории одобрили кредиты на общую сумму 3,55 млрд евро, что на 3,17% больше, чем в марте.

Евро Ruhrnachrichten.de

По данным Центрального банка (CBCG), на конец апреля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было одобрено кредитов на 7,69 процента больше.

Соотношение между кредитами и депозитами на конец апреля составило 0,81 и было выше, чем в марте, но ниже по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Общий объем депозитов в апреле увеличился на 2,26% по сравнению с мартом и составил 4,38 млрд евро. Срочные депозиты составили 20,75 процента от общего объема, а депозиты до востребования — 74,75 процента.