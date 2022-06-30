Москва, 30 июня, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Рубль 29 июня продавил доллар к психологической отметке 50 руб., которая оказала сопротивление продавцам и спровоцировала отскок котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

ИА REGNUM Рубль

«Пара доллар/рубль завершила торги вблизи дневных максимумов, над отметкой 53 руб. Сегодня, 30 июня, доллар снова находится под давлением, но движется в рамках тесного диапазона, определяясь с дальнейшим вектором движения.

Влияние на поведение российской валюты оказали снова главы Минфина Антон Силуанов, который не исключил использования сверхдоходов от нефти и газа для валютных интервенций для стабилизации курса рубля.

По большому счету, такую меру можно приравнять к возобновлению применения бюджетного правила, но в несколько ином формате.

Добавим сюда планы Банка России продолжить смягчение монетарной политики, и складываются теоретические предпосылки для ослабления нашей валюты, которая, к тому же, достигла важного психологического рубежа.

Впрочем, пока рубль не сильно реагирует на угрозу интервенции, показав лишь временное ослабление в ответ на заявления властей.

Это еще раз подтверждает, что «россиянин» продолжает получать мощную поддержку от дисбаланса импорта и экспорта, который еще какое-то время будет играть на руку рублю», — считает эксперт.

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