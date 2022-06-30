Петровск, Саратовская область, , 13:19 — REGNUM По факту возможных противоправных действий со стороны сотрудников полиции Саратовской области ведется проверка. Соответствующая жалоба появилась в интернете от женщины, которая заявила о гибели брата после задержания, сообщает региональное следственное управление СКР.

Полицейский произвол

Согласно размещенным в интернете данным, в июне 2022 года мужчину доставили в отдел полиции в городе Петровске Саратовской области. В отношении брата заявительницы якобы были совершены противоправные действия, в частности, причинение телесных повреждений. Впоследствии пострадавший скончался в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, в детском парке города Балаково 19 июня двое сотрудников полиции применили насилие к мужчине, нанеся ему телесные повреждения ногами. В результате мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.

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