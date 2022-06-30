Москва, , 13:09 — REGNUM Россия и Украина произвели обмен пленными, сообщил 30 июня официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Игорь Конашенков Mil.ru

Он рассказал, что 29 июня стороны произвели обмен 144 на 144 военнослужащих. По словам Конашенкова, мероприятие организовано по прямому указанию верховного главнокомандующего ВС РФ, «поскольку жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской Народных Республик, которые составляют большинство возвращенных, — это самая главная задача».

«Всё остальное потом», — пояснил генерал-лейтенант.

По его словам, почти все освобождённые являются ранеными или тяжелоранеными.

Конашенков также добавил, что общее число украинских военнопленных превышает 6 тыс. человек.