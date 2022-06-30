Ереван, , 13:08 — REGNUM Родители погибших на войне в Нагорном Карабахе в 2020 году вышли 30 июня на акцию протеста возле здания генпрокуратуры Армении в Ереване. Об этом сообщает агентство Today Rus.

Армения Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, собравшиеся на акцию требовали встречи с генпрокурором Артуром Давтяном. Они добиваются возбуждения уголовного дела по статье «Госизмена» в отношении премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также передачи их дела в Службу национальной безопасности.

«Разве можно потерявшего сына на войне человека гонять туда-сюда в поисках правосудия? Пусть не думают, что мы остановимся на полпути, мы пойдем до конца, потому что отдали Родине наших детей, они тоже хотели жить», — сказала журналистам мать погибшего на войне.

Сообщается, что группу протестующих пропустили в генпрокуратуру. Один из них потом сообщил, что Давтяну дали сутки на выполнение требований родителей погибших.

Напомним, в апреле Пашинян заявил: «Предотвратить войну можно было принятием нереалистичных и неприемлемых требований Азербайджана». Он отметил, что в этом случае ситуация была бы такой же, как сейчас, только без погибших на войне. После этого группа родителей обвинила его в бездействии при возможности предотвратить войну.

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