Салехард, 30 июня, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 30 июня за сутки госпитализировали двух человек с COVID-19. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус. рф».

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По данным регионального оперштаба, всего госпитализировано с коронавирусом 34 ямальца. Выздоровели за сутки в ЯНАО 12 человек. Заразились коронавирусом четверо ямальцев. Среди вахтовиков с COVID-19 выявили трёх человек.

С начала пандемии в ЯНАО на 30 июня зарегистрировано 137 269 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 135 971 человек, 1042 скончались (ни одного за сутки).