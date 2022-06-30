Кострома, 30 июня, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Детям с «выдающимися способностями» из костромских семей с невысокими доходами обеспечат бесплатный проезд во всероссийские лагеря. Постановление об этом подписал губернатор Костромской области Сергей Ситников. Речь идёт о детских центрах «Артек», «Орленок», «Океан», «Смена».

Марина Каширская, ИА REGNUM Артек

Рассчитывать на меру поддержки могут ребята, получившие бесплатные путёвки за успехи в учёбе, творчестве, спорте, науке и общественной деятельности. Ранее проезд к местам отдыха им обеспечивали родители.

Кроме этого, дети должны воспитываться в семьях, доход на каждого члена которой не превышает прожиточный минимум. В 2022 году бюджетными путёвками обеспечили 250 костромских ребят.