Москва, , 13:06 — REGNUM Проповедующие свою исключительность страны переступают через право, перечёркивают такие понятия, как неприкосновенность собственности и свобода слова, заявил 30 июня президент России Владимир Путин в приветствии участникам международного юридического форума.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Те страны, которые проповедуют свою исключительность, и в своей внутренней политике переступают через право, перечёркивают такие понятия, как неприкосновенность собственности, свобода слова. Словом, доминирование одной страны или группы стран на мировой арене не только непродуктивно, но и опасно и неизбежно порождает масштабные, системные риски», — сказал глава государства.

Как сообщало иарегуем, ранее Путин заявил, что попытки построить порядок, основанный на правилах, служат лишь интересам одной страны.

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