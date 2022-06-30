Москва, 30 июня 2022, 13:06 — REGNUM Проповедующие свою исключительность страны переступают через право, перечёркивают такие понятия, как неприкосновенность собственности и свобода слова, заявил 30 июня президент России Владимир Путин в приветствии участникам международного юридического форума.
Как сообщало иарегуем, ранее Путин заявил, что попытки построить порядок, основанный на правилах, служат лишь интересам одной страны.
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