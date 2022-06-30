Ижевск, , 13:06 — REGNUM В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего студента одного из техникумов в Ижевске, который обвиняется в пяти преступлениях по статьям о покушении на сбыт и незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

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Следствие установило, что в мае текущего года в лесном массиве в районе «Сельхозвыставка» в Ижевске был задержан студент одного из местных техникумов, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. В его мобильном телефоне обнаружили координаты мест, в которых студент ранее разместил наркотические средства в целях сбыта. По этим координатам, а также по месту жительства студента в квартире его подруги обнаружены наркотические средства, приготовленные к сбыту.

В ходе расследования были допрошены свидетели, проведены химико-дактилоскопическая и иные судебные экспертизы. Обвиняемый признал вину в полном объеме, он пояснил, что хотел заработать распространением наркотиков, поскольку его подруга имела источник дохода.

«За совершенное преступление предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до двадцати лет», — подчеркнули в управлении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бугуруслане Оренбургской области у местного жителя изъяли 200 свёртков с синтетическим наркотиком. 24-летнего гражданина остановили на Похвистневском шоссе. Товар обнаружили при осмотре его автомобиля.

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