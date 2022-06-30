Нью-Йорк, США, , 13:06 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст (Йе) столкнулся с очередным судебным иском о предполагаемом нарушении авторских прав. Об этом 30 июня сообщает Billboard.

Канье Уэст Цитата из видеоподкаста Revolt

По данным издания, диджей Маршалл Джефферсон в иске, поданном в окружной суд в Нью-Йорке (США), утверждает, что Уэст засемплировал его трек 1986 года Move Your Body (также известный как The House Music Anthem) в своей песне Flowers. При этом Йе не спрашивал разрешения у Джефферсона на использование фрагмента его композиции, который «повторяется как минимум 22 раза» в его треке.

Ранее епископ Дэвид Пол Мотен из Техаса (США) подал в суд на Канье Уэста. Священнослужитель заявил, что рэпер «умышленно» использовал в своём треке Come To Life фрагмент из его проповеди «без его согласия или разрешения».

Читайте ранее в этом сюжете: Gucci Mane и Lil Baby выпустили совместный трек