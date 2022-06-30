Москва, , 13:06 — REGNUM Вопросы, связанные с обменом пленных, находятся на контроле, ребят надо вызволять. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«По всем участникам батальонов «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведутся предметные следственные мероприятия. По каждому, кто, в чем замешан, чем занимался и только в случае, когда тяжело ранены и случаи, когда раненные не будут участвовать в боевых действиях, такие решения принимаются», — отметил парламентарий.

В целом, он убежден: что касается азовцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ), националистов, у которых руки в крови — это нелюди.

Но есть и вторая сторона, указал депутат.

«Обмен проходит на наших ребят, надо их вызволять из плена, бороться за них», — сказал Володин.

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