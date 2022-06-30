Санкт-Петербург, , 13:07 — REGNUM Попытки реформировать Организацию объединённых наций (ООН) и лишить Россию места постоянного члена Совета безопасности ОООН подрывают суть и авторитет ООН. Таким мнением 30 июня на Петербургском международном юридическом форуме поделился заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, попытки такого «реформирования», которые предпринимаются политиками ряда западных стран, подрывают «саму суть организации, её авторитет и работу по скоординированному противодействию глобальным угрозам».

Политик также сообщил, что идея о радикальной ревизии Устава ООН и принципов функционирования Совета безопасности ООН не новы, но сейчас такие призывы звучат наиболее громко.