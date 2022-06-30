Санкт-Петербург, 30 июня, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Попытки реформировать Организацию объединённых наций (ООН) и лишить Россию места постоянного члена Совета безопасности ОООН подрывают суть и авторитет ООН. Таким мнением 30 июня на Петербургском международном юридическом форуме поделился заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

По его словам, попытки такого «реформирования», которые предпринимаются политиками ряда западных стран, подрывают «саму суть организации, её авторитет и работу по скоординированному противодействию глобальным угрозам».

Политик также сообщил, что идея о радикальной ревизии Устава ООН и принципов функционирования Совета безопасности ООН не новы, но сейчас такие призывы звучат наиболее громко.