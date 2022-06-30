Москва, 30 июня, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Самыми главными наставниками в жизни больше трети жителей России (36%) считают родителей: 22% — мать, 14% — отца. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

Участники конкурса и их наставники

Своих супругов назвали главным наставниками в жизни 6% граждан, руководителей на работе — ещё 6%, педагогов — 5% (3% — школьных учителей, 2% преподавателей вузов или колледжей).

Считают главными наставниками друзей, коллег по работе или других родственников (кроме родителей) по 3%. Почти каждый пятый (19%) заявил, что в его жизни не было и нет наставников.

Опрос проведён 27–29 июня 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 382 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, указ о проведении в 2023 году в России Года педагога и наставника подписал президент РФ Владимир Путин.

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