Рыбинск, Ярославская область, 30 июня, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области проводится проверка по факту обнаружения тел двух женщин. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

Тела были обнаружены 29 мая.

«В одном из домов по улице Солнечной города Рыбинска Ярославской области были обнаружены тела 46-летней и 24-летней женщин без внешних признаков насильственной смерти», — сообщили в пресс-службе ярославского СКР.

Сейчас следственный комитет проводит доследственную проверку, назначено проведение судебно-медицинский экспертизы для определения причин смерти женщин.