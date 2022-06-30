Ростов-на-Дону, 30 июня, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Российская гандболистка, олимпийская чемпионка Анна Вяхирева покинула клуб «Ростов-Дон». Об этом 30 июня сообщила пресс-служба клуба.

Rostovhandball.ru Анна Вяхирева

Отмечается, что 27-летняя Вяхирева покидает «Ростов-Дон», чтобы попробовать себя в новой команде.

Вяхиревой ранее выступала за звенигородскую «Звезду» и «Астраханочку». В составе «Ростов-Дона» она играла с 2016 года, выиграв по пять раз чемпионат России, кубок и суперкубок страны, а также доходила до финала Лиги чемпионов.

В составе сборной России Вяхирева стала олимпийской чемпионкой в 2016 году, выиграла серебро Игр в Токио и бронзу чемпионата мира.